أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من خلال منصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري، هو تجسيد لحرص واهتمام القيادة الرشيدة بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، منوهاً بالدعم والاهتمام الذي تحظى به منصة إحسان من قبل ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك لحرصه على دعم العمل الخيري، حاثاً الجميع وأبناء المنطقة والجمعيات الخيرية على المبادرة بالتبرع عبر منصة إحسان الخيرية في هذا الشهر الفضيل لمواصلة العمل الخيري. وفي ختام حديثه سأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.