أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 948 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 775 حالة إضافية، ووفاة 9 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 404.054 حالة، من بينها 9449 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1018 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 387.795 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6810 حالات وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.9%، ونسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (419)، منطقة مكة المكرمة (210)، المنطقة الشرقية (133)، منطقة عسير (34)، منطقة المدينة المنورة (32)، منطقة القصيم (26)، منطقة جازان (23)، منطقة حائل (20)، منطقة تبوك (15)، منطقة الحدود الشمالية (12)، منطقة نجران (9)، منطقة الباحة (8)، منطقة الجوف (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (317)، جدة (121)، مكة المكرمة (42)، الهفوف (30)، الدمام (27)، الطائف (25)، المبرز (20)، حائل (19)، وادي الدواسر (18)، ضرما (16)، تبوك (12)، المدينة المنورة (11)، عرعر (10)، الدوادمي (10)، عنيزة (10)، القنفذة (10)، الليث (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (308)، جدة (66)، مكة المكرمة (36)، الظهران (25)، الهفوف (24)، المبرز (23)، حائل (20)، ينبع (12)، الدمام (11)، الليث (11)، المدينة المنورة (9).

وفي السياق، أكدت «الصحة» أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفايروس كورونا، وشدّدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفايروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.