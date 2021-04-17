‏تواصل الفرق الرقابة الصحية ببلدية محافظة القريات⁩ الجولات الرقابية والصحية خلال الفترة المسائية على المطاعم والبوفيهات التي نتج عنها مصادرة وإتلاف 47 كيلوغراماً من الأطعمة الجاهزة؛ بسبب سوء التداول والتحضير، وإغلاق وتسجيل مخالفات لـ9 محلات، وأغلاق ملحمة احترازياً بعد ذبح جمل يظهر عليه إصابة جلدية، بمتابعة وتوجيهات رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي. وأوضحت البلدية أن قسم صحة البيئة يواصل جولاته الميدانية اليومية بشكل مستمر ومفاجئ على المطاعم والمحلات التجارية.

⁩ كما أكدت أنه باشر الكشف على ذبح حاشي (جمل) في مسلخ البلدية يظهر عليه إصابة جلدية بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين وتم التحفظ على اللحوم وذلك للتأكد من سلامتها وأيضاً تم إغلاق الملحمة احترازياً.

كما اشارت البلدية إلى أنها لن تتهاون في صحة الإنسان، وأنها مستمرة بتكثيف جهودها حيال كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، داعيه الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).