باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادثة حريق بمول تجاري بالرياض نتج عنه إصابة 10 حالات اختناق من خلال 4 فرق إسعافية وتم علاج 9 حالات بالموقع ونقل حالة واحدة لأقرب مستشفى.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الالأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حريق بإحدى الأسواق التجارية شمال الرياض عند 17:22 وتم توجيه 4 فرق إسعافية للموقع على الفور، إذ تمت معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقل حالة واحدة.

وقال الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحادثة عند الساعة 22:49، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرة الحادثة حتى الانتهاء منها وشاركت في عمليات الإسعاف والتوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات.

ونوه الجلاجل في ختام حديثه بتعاون قائدي المركبات مع الفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمناً في الوقت نفسه التجاوب من قبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.