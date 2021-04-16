شددت تعديلات جديدة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني العقوبات على المنتهكين، واحتوت التعديلات على تصنيف للمخالفات والتجاوزات على الآثار والتراث العمراني كالطمس والإتلاف والتقليد والتغيير ورمي المخلفات والإخفاء وغيرها. ويعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات، وبالغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال، ولا يزيد على 500 ألف أو بالعقوبتين معا.ويعاقب كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو إتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق ضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال أو بالغرامتين معا. كما يعاقب بالسجن سنتين والغرامة 200 ألف كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته، أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي في موقع أثري، أو انتشل عمدا أثرا غارقا أو نقله من مكانه.وتطال العقوبة أيضا من غير موقع تراث عمراني أو أجرى تعديلا عليه دون موافقة ويؤدي إلى الأضرار به، وقضت التعديلات بسجن المخالف عاما وغرامة 100 ألف، كما يعاقب من رمى مخلفات في مواقع الآثار أو شوه أثرا عمرانيا بالكتابة أو النقش أو لصق إعلانات أو افتعل حريقا، والغرامة 60 ألف لكل من حاز أو صنع نسخا من الآثار لأغراض تجارية أو أخفى الآثار التي حصل عليها وامتنع عن تسليمها للجهة المختصة، أو صدر أثرا منقولا أو باعه دون موافقة الوزارة، أو وضع لوحات أو إعلانات على مواقع أثرية دون موافقة أو لم يقدم بيانا للآثار التي يملكها للوزارة، وتطال العقوبات كل من حاز قطعة أثرية غير مسجلة أو حاز أثرا لا يملك شرعية ملكيته، أو من باع أو نقل أو أجر أثرا، أو زاول نشاط ترميم الآثار لأغراض تجارية دون موافقة الجهة المختصة.السجن 7 سنوات و500 ألف غرامة الاستيلاء على الآثارالسجن 3 سنوات و300 ألف على الطمس وتغيير الملامحالسجن سنتين و200 ألف على انتشال أثر غارق أو نقله من مكانهالسجن سنة و100 ألف على رمي المخلفات في المواقع الأثرية60 ألفا غرامة على من يخفي الآثار ويمتنع عن تسليمها50 ألفا على من حاز أثرا دون إثبات مشروعية ملكيته