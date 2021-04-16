خصصت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة قاعات تعليمية إلكترونية عن بعد لمواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء للمرحلة الثانوية، والرياضيات والعلوم للمرحلة المتوسطة، للطلاب والطالبات.

ودعت الإدارة المدارس إلى إرسال الروابط للطلاب والطالبات لتمكينهم من الدخول إليها والاستفادة من الخبرات التربوية الموجودة لتجيب على كافة استفساراتهم، وأيضا الحل المباشر للمسائل التي يرغبون معرفة طرق حلها، وذلك قبل وطيلة أيام الاختبارات التي ستنطلق يوم الأحد القادم للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وبينت الإدارة أن المبادرة مقدمة من إدارة التوجيه والإرشاد (وحدات الخدمات الإرشادية)، بالشراكة مع إدارة الإشراف التربوي (قسمي الرياضيات والعلوم)، وإدارة التجهيزات المدرسية، وإدارة التدريب التربوي والابتعاث.