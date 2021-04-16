أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 964 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 918 حالة إضافية، ووفاة 10 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 403.106 حالات، من بينها 9285 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1034 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 387.020 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6801 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 96%، في حين بلغت نسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.68%، لتسجل «الصحة» زيادة في عدد الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، قدرها 35 حالة خلال 24 ساعة، بعد أن كانت 999 حالة حرجة أمس (الخميس).

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (402)، منطقة مكة المكرمة (215)، (المنطقة الشرقية (157)، منطقة المدينة المنورة (39)، منطقة عسير (36)، منطقة القصيم (23)، منطقة تبوك (19)، منطقة حائل (18)، منطقة جازان (15)، منطقة الحدود الشمالية (12)، منطقة الباحة (11)، منطقة نجران (10)، منطقة الجوف (7).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.