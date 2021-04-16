اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي طائرات مفخخة دون طيار وصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه جازان.وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت بتوفيق من الله مساء (الأربعاء) وصباح (الخميس) من اعتراض وتدمير (4) طائرات دون طيار مفخخة و(5) صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صعده باتجاه جازان. وقال: إن المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين. واصفاً محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بالعدائية والعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات دون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.