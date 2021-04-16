استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس الأول (الأربعاء) مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة أحمد خليل الشيخي بمناسبة تكليفه مديراً للفرع. ونوه بالدور الكبير الذي تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبما يبذله مفتي عام المملكة من جهود مباركة، مشيداً بجهود الرئاسة في توعية المجتمع، كما تسلم خلال الاستقبال إهداءً علميًا من المفتي العام للمملكة.من جانبه، أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عن شكره لأمير المنطقة على ما وجده من دعم ومساندة، مؤكداً حرصه على كل ما يخدم الوطن والمنطقة.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك أمس الأول (الأربعاء) الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر. ونوه بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة والتوجيه الذي يلقاه مشروع نيوم من القيادة. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.