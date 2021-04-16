أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الخميس) 8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 67 يوماً 598 مسجداً، فُتح 579 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة عسير، رُصدت حالتان بهما، ومسجدان بمنطقة الرياض رصدت إصابتان بهما، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية رصدت حالتان بهما، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.