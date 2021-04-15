أكد الإداري والمراجع في موسوعة ويكيبيديا العربية شبيب السبيعي، أن السعودية تُعد أكثر دولة قراءةً للموسوعة، وتتجاوز زياراتها من المملكة 66 مليون زيارة شهرياً، بمقدار الضعف عن الدولة التي تحتل المرتبة الثانية في الزيارات، إلا أن المساهمة في مقالات السعودية على ويكيبيديا قليل نسبةً لتلك الزيارات.

وبيّن السبيعي في حوار مع «عكاظ» أن هناك قلّة من الشباب السعودي المستمرين في التطوّع في ويكيبيديا بشكلٍ دائمٍ، مرجعا عدم الاستمراريّة إلى كونها مشكلة عامة في مشاريع ويكيبيديا بكافة لغاتها، مشيرا إلى أن «مجموعة مستخدمي ويكيميديا السعودية» حريصة على تعريف المجتمع على ويكيبيديا وكسب متطوّعين أكثر يتشاركون في إثراء المحتوى العربي والسعودي.. فإلى التفاصيل:

• حدثنا عن مسيرتك في ويكيبيديا.

•• كنت في البداية أساهم في ويكيبيديا دون حساب، حتى قررت إنشاءه في أغسطس 2011، وكنت أساهم فيها بشكلٍ متقطّع، وبدأت المساهمة بنشاط مستمر في أواخر عام 2013، وتدرجت في نيل الصلاحيات في الموسوعة كصلاحية محرر ومراجع. وفي يونيو 2015 نلت صلاحية «إداري» في ويكيبيديا العربية، بعد ترشيح أحد الزملاء لي، ووافق مجتمع المتطوّعين على حملي للصلاحية، ولاحقًا حصلت على صلاحية «إداري واجهة» بعد ترشيحٍ آخر في سبتمبر 2019.

كأي بداية، كانت التجربة الأولى صعبة بالتأكيد، لكن مع مرور الوقت، واستكشاف طبيعة المشروع أكثر، والانخراط مع بقيّة المتطوّعين في ويكيبيديا، أصبحت المساهمة أسهل وأمتع، وحتى الآن ساهمت بنحو 70 ألف تعديل في ويكيبيديا العربية، وأكثر من مليون و300 ألف تعديل في المشاريع الأخرى الشقيقة لويكيبيديا.

• ماذا يحتاج أي محرر للانضمام إلى عائلة ويكيبيديا؟

•• مجتمع متطوّعي ويكيبيديا من أجمل المجتمعات التي انضممت لها، فالجميع متعاون ولديه شغف في إثراء المحتوى العربي على الإنترنت، ونشر المعرفة بلا مقابل خدمةً للمجتمع. بالتأكيد لا توجد شروط أو تعقيدات للمساهمة في ويكيبيديا، فهي مشروع يعمل بنظام الويكي، ويُمكن للجميع المساهمة في تعديل وإثراء المحتوى العربي في الموسوعة حتى دون تسجيل حساب على ويكيبيديا -رغم ما له من ميزات-.

• وهل هناك شروط معينة لذلك؟

•• كما ذكرت، ليس هنالك أي شروط مُسبقة تمنع أي شخص من المساهمة في ويكيبيديا، لكن هناك سياسات وإرشادات يُلزم الجميع بتطبيقها والالتزام بها حرصًا على سير عمل المشروع بطريقة سليمة، وتحقيق أهدافه الممثلة في نشر المعرفة ومشاركتها. بعض هذه السياسات والإرشادات خاصة بالمحتوى نفسه على ويكيبيديا، وهي تضمن تقديم معلومة متكاملة وموثّقة ومحايدة للقارئ، وبعضها الآخر خاص بطريقة تعامل المتطوّعين في ما بينهم، كالالتزام بالأدب في النقاش مهما اشتد الخلاف حول المحتوى، وافتراض حسن نيّة الآخرين، فالجميع متطوّعون يسعون لهدف سامٍ.

• هل العمل قائم على التطوع أم قد تكون هناك مكافآت للمحررين بعد انضمامهم كأعضاء؟

•• صحيح، العمل في ويكيبيديا تطوّعي كليَّا ولا يتلقّى المحررون أي مكافآت أو أجور. هناك صلاحيات في ويكيبيديا كصلاحية محرر أو إداري أو مراجع، وجميعها عبارة عن صلاحيات تقنية لها شروط تؤهل المتطوّع لإجراء بعض المهمات في ويكيبيديا، كحذف المقالات المخالفة للسياسات أو التعامل مع التخريب مثلًا، لكنها ليست وظيفةً أو إلزامًا للمتطوّع، ويقوم بها متى ما توفر لديه وقت فراغ لذلك.

• ما الذي دفعك للانضمام إلى عالم ويكيبيديا؟

•• ويكيبيديا كانت الاسم البارز الذي يظهر لي حين أبحث عن أي موضوع في الإنترنت، وكنت كغيري، أظنها موقعًا أو موسوعةً يقف خلفها موظفون تُدفع لهم رواتب لإنتاج هذه المواد المعرفيّة بحثًا عن الربحية، لكن بعد القراءة أكثر في ويكيبيديا وآلية عملها، أعجبت بغرابة الفكرة وتفردها، وهدفها المميّز. الدافع الأكبر كان النقص الكبير في المحتوى العربي بشكلٍ عام، وخصوصًا المحتوى عن السعودية، وكان إثراء هذا المحتوى الهدف الدائم للمتطوّعين في ويكيبيديا، ولله الحمد المحتوى في تزايد مستمر وجودته في ارتفاع بفضل جهود الجميع.

• كيف ترى وجود الشباب السعودي في ويكيبيديا وتأثيرهم؟

•• السعودية تُعد أكثر دولة قراءةً لويكيبيديا العربية، بزيارات تتجاوز 66 مليون زيارة شهرياً، بمقدار الضعف عن الدولة التي تحتل المرتبة الثانية في الزيارات. رغم هذا إلّا أن المساهمة في مقالات السعودية على ويكيبيديا قليلة نسبةً لتلك الزيارات، وهنالك قلّة من الشباب السعودي المستمرين في التطوّع في ويكيبيديا بشكلٍ دائمٍ. مشكلة عدم الاستمراريّة هي مشكلة عامة في مشاريع ويكيبيديا بكافة لغاتها، لذلك نحرص دائمًا في «مجموعة مستخدمي ويكيميديا السعودية» على تعريف المجتمع على ويكيبيديا وكسب متطوّعين أكثر يشاركوننا في نفس الشغف حول إثراء المحتوى العربي والسعودي.

• كيف ترى دعم الشباب السعودي من الجهات المختلفة لخوض هذه التجربة؟

•• الجميع لا يُقصّر في الدعم، فمجتمعنا مُحب للمعرفة ونشرها، وللعمل التطوّعي ككل. هنالك العديد من المبادرات التي أُجريت في ويكيبيديا من عدّة جهات لدعم المحتوى، إمّا بالتبرّع بالمحتوى والصور الحرّة المتعلّقة بالسعودية، أو حتى التعاون لتنظيم مسابقات بمكافآت رمزيّة تُحفّز المساهمين للكتابة وإثراء المحتوى، أو تحسين المحتوى المتواجد فعلًا.

• ما المزايا التي يمنحها الانضمام إلى عائلة ويكيبيديا؟

•• التطوّع في ويكيبيديا تجربة فريدة، وعمل تطوّعي مختلف عن الأعمال التطوّعية الأخرى؛ كونها موقعًا إلكترونيًّا في المقام الأوّل، فحينما تتطوّع في ويكيبيديا كونها عملًا تطوّعيًا على الإنترنت، فأنت تتيح لنفسك التواصل مع مختلف أطياف المجتمع، والجنسيات، وحتى اللغات. شخصيًّا استفدت من ويكيبيديا في صقل قدراتي اللغوية والمعرفية، فأحيانًا أبحث عن معلومة لأطوّر مقالةً ما، وأحيانًا أُترجم من الإنجليزية وأزيد حصيلتي اللغويّة. مبادئ البرمجة أيضًا تعلّمتها في ويكيبيديا، فمجال المساهمة فيها واسع ولا يقتصر على التحرير فقط.

• هل لديك مشاركات في منتديات ومؤتمرات ومواقع إلكترونية مختلفة؟

•• ويكيبيديا تأخذ أغلب وقت فراغي، وأستمتع بالمساهمة فيها والمشاريع الشقيقة لها، ولذلك جميع مشاركاتي السابقة على أرض الواقع كانت بأنشطة متعلّقة بتطويرها والتعريف بها. فقد شاركت مع زملائي في «مجموعة مستخدمي ويكيميديا السعودية» سابقًا مرتين في مهرجان حكايا مسك لتعريف الزوار بـ«ويكيبيديا» والتطوّع فيها، وأيضًا في معرض الكتاب الدولي للكتاب، ومهرجان ألوان السعودية، وغيرها، وأيضًا كان لي حضور في مؤتمر ويكي عربية (عمّان 2017)، وهو مؤتمر متخصص في ويكيبيديا تُنظمه مجموعات المستخدمين العربية.

• ماهي النصائح التي توجهها للشباب السعودي الراغب في خوض هذا المجال، وهل تستحق الموسوعة السعي للانضمام إليها؟

•• النصيحة الذهبية هي عدم التخوّف من إجراء أي تعديل في ويكيبيديا، فأي أخطاء يُمكن تصحيحها بسهولة. المهم أن تكون جريئًا وأن وتُبادر. أثرِ المحتوى الخاص بمدينتك مثلًا، أو أي مجالٍ يهمّك، فالكل لديه معرفة يودّ مشاركتها، أو معلومة خاطئة يودّ تصحيحها. ويكيبيديا من أهم وسائل اكتساب المعرفة على الإنترنت في وقتنا الحالي، وستُغيّرك للأفضل وتطوّر من مهاراتك، والأهم، المجتمع من حولك.

• هل ترى أن التحرير في ويكيبيديا لا يجذب الأضواء ولا يسلطها على الملتحقين به، وهل هناك سبب لذلك بحيث يستهوي النخبة فقط دون غيرهم أم ماذا، وما الفارق بين هذا المجال وبقية مجالات التدوين في المواقع والأماكن المختلفة؟

•• كون ويكيبيديا مشروعاً تطوعياً فهذا يعني أن المساهمين فيه لا يسعون للأضواء، أو يساهمون حُبًّا للظهور، وظهورهم يكون فقط للتعريف أكثر بهذا المشروع الرائع، وإطلاع المجتمع على ماهيّته وكيف يُمكنهم المساهمة فيه. في ويكيبيديا يتطوّع العديد من الأشخاص من كافة الأطياف والخلفيات الثقافية والفئات العمريّة، ويُثرون المحتوى بالتعاون مع بعضهم دون إلزام في أوقات فراغهم، فالكل يُضيف ويُدقق ويُصحح عمل الآخر لتقديم المعلومة في أفضل صورة ممكنة للقارئ، وهذا ما يجعله مميّزا ومُختلفًا عن بقيّة المجالات أو المواقع.