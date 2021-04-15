رفع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وقال: بكل الفخر والاعتزاز أتلقى صدور أمركم الكريم بتعيني مستشاراً لمقامكم، هذا الشرف الذي أعاهد المولى عز وجل ثم أعاهدكم أن أكون مخلصاً للدين ثم المليك والوطن، حفظكم البارئ وسدد خطاكم وأعزكم بنصره إنه سميع مجيب، وطبتم سيدي بكل الخير أهلاً للخير.

كما عبّر الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وقال: أرفع لمقامكم الكريم خالص الشكر والتقدير بمناسبة صدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعييني مستشاراً لمقام سيدي أدامه الله ونصره بعزه، وإنه لشرف عظيم لي هذا التعيين وأعاهد المولى عز وجل ثم أعاهد سيدي أن أكون مخلصاً للدين ثم المليك والوطن، حفظكم البارئ وسدد خطاكم وأعزكم بنصره إنه سميع مجيب، والله يحفظكم يرعاكم.