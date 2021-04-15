أسفرت الجولات الرقابية لأمانة جدة عن إتلاف 692 كيلو من اللحوم والمواد الغذائية بنطاق البغدادية، بالإضافة لطن و200 كيلو من الجمبري منتهي الصلاحية و450 من المأكولات الجاهزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ضبط 4 منازل شعبية لتخزين المواد الغذائية بطريقة غير صحية وبيئة غير ملائمة، وقد تمت مصادرة وإتلاف اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم إغلاق الموقعين وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة الموقع الأول وهو عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته العمالة لممارسة نشاطها، مبينا أنه جرى إتلاف 120 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر و96 كيلو من المواد الغذائية، فيما رصدت فرق الرقابة موقعا آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على منزل شعبي لتخزين وتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم بالنطاق، مشيرا إلى أنه تم إتلاف 215 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر ونحو 40 كيلو من الفواكه المجمدة، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وفي السياق ذاته، داهمت الفرق الرقابية منزلا شعبيا في شارع محمد بن عبد الوهاب بحي البغدادية بعد اكتشاف تحويله إلى معمل لإعداد وتحضير الوجبات والمعجنات وتسويقها على مراكز المحلات، حيث جرى إتلاف 150 كيلو من المعجنات و300 كيلو من الأطعمة الجاهزة والعصيرات، كما رصدت فرق الرقابة موقعا آخر جرى استغلاله لتخزين وتحضير الجمبري منتهي الصلاحية ويتم تنظيفه وتجميده وتوزيعه على المحلات مجمدا، حيث تمكنت الفرق الميدانية من رصد وإتلاف نحو طن و200 كيلو منتهية الصلاحية.