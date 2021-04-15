أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم محمد فلاح نابت الرشيدي (سعودي الجنسية) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم عبدالله فهد لافي الحربي (سعودي الجنسية) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعدين المحددين، وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعويين غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.