واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس (الأربعاء) جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 62 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4219 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية، في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 166 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية، للحد من انتشار الفايروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.