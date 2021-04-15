تمكن فريق طبي بقسم جراحة الصدر بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا من إنقاذ حياة طفلة 3 سنوات، بعد أن نجح باستخراج جسم غريب في حالة نادرة، وذلك بعد أن عانت الطفلة ولمدة 8 أيام من ضيق بالتنفس وعدم الارتياح.

وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين أن الجسم الغريب قد استقر في أسفل «الرغامي»، داخل القصبة الرئيسية للطفلة. ليتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية، وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق من استخراج الجسم الغريب وتكللت العملية بالنجاح.

يذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز سجل عددا من النجاحات في عمليات جراحية نوعية في الفترة الأخيرة، حيث استطاع بحمد الله من إنقاذ العديد من الحالات، وقد بلغ عدد العمليات الجراحية بالمستشفى، خلال الربع الأول من هذا العام، 977 عملية جراحية.