تزامنا مع تدشين ولي العهد المبادرة الخضراء، أطلقت محمية الملك عبدالعزيز الملكية المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة محمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان، الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، وقائد القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض العقيد ناصر السليس، ومشاركة عدد من المهتمين والنشطاء البيئيين.

وشملت المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية زراعة 100 ألف شتلة من أنواع (الغاف الخليجي، الطلح، الرمث، العرفج)، حيث يتكون مشروع التشجير في المحمية من 7 مراحل، تستهدف زراعة 500 ألف شتلة، سيتم ريها بطريقة حصاد المياه.

وتأتي الحملة كمبادرة تعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ممثلة بالأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف تعزيز التكامل بينها للمحافظة على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر في المملكة.

ويستهدف تشجير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض، وإعادة إكثارها من خلال زراعتها، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، بهدف الحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

ويلبي إطلاق حملة تشجير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مرحلتها الأولى بـ100 ألف شجرة، أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد، ويؤكد أن الدولة جادة في تحقيق المبادرة لأهدافها في إثراء البيئة الطبيعية السعودية.

ويشارك متطوعون ومحبون للبيئة في حملة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بتعاون ووعي المواطن بأهمية البيئة ومشاركته في المحافظة عليها، للوصول إلى بيئة خضراء ومستدامة.