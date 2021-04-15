أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت تجارية وغذائية مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال جولات نفذتها بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة.وشددت أمانة العاصمة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية كالالتزام بلبس الكمامة وتوفير المعقمات وأجهزة لقياس الحرارة، والبروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمحال المتعلقة بالصحة العامة.