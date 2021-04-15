تصدرت المسلسلات الدرامية والبرامج الرمضانية، لاسيما ما يعرض منها بعد ساعات الإفطار وتكون نسب المشاهدة عالية والجميع أمام الشاشات على موائد إفطارهم، ردود الأفعال المتباينة بين المشاهدين في منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.وكان نقد المتابعين موجهاً لأكثر من مسلسل خصوصاً أن بعضها ضم أسماء لامعة في سماء الكوميديا، بيد أن الانطباع الأول كان محبطاً إلى حدٍّ ما، حتى أن بعضها أصبح مادة للتندر وتشبيه ما شاهدوه فيها بما يتذكرونه منذ أعوام سابقة.وسجل التلفزيون السعودي بمسلسله الكوميدي (باركود) حضوراً قوياً، وأبدى كثيرون إعجابهم بشخصية أسعد الزهراني وإجادته لتقمص الدور الذي أداه ومستوى السخرية الذي أظهره بشكل جعل مقاطعه وتعليقات الآخرين عليها تنتشر لتكون مادة (الطقطقة) على الشخصية التي قدمها.كما فجرت مشاهد الفنان خالد الفراج مفاجأة كبيرة حين تقمص شخصية المستشار تركي آل الشيخ وهو الأمر الذي تقبله أبو ناصر بروح عالية حين أدرج المشهد في حسابه الخاص بتويتر، مشيداً بأداء الفراج معلقاً بقوله: (حنوحش بعض)، وهي الجملة التي استعملها الفراج دعايةً لما سيقدمه حين غرد هو الآخر في حسابه قبل عرض الحلقة بقوله: (الله يستر أخاف أوحشكم)! كما سجل (رامز) بتقليعاته ومقالبه الجنونية حضوراً في الترند خصوصاً أنه قام بالتصوير في مدينة الرياض برعاية ودعم الهيئة العامة للترفيه، وقدم أولى مقالبه مسجلاً حضوراً في ترند المشاهدين الذين انقسموا حول جنون مقالبه وجرأة مشاهده بين معارض ومستمتع، وآخرون يصنفونه تمثيلاً واتفاقات مسبقة مع ضيوف البرنامج.