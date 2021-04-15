أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأربعاء) 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 66 يوماً 590 مسجداً، فُتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر، أن المساجد المغلقة 4 في منطقة الباحة رُصدت بها 4 حالات، و3 مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها 3 حالات، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 5 بمنطقة القصيم، و4 بمنطقة مكة المكرمة، و3 بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي على أنه في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين الإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.