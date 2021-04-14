شاركت السعودية، في أعمال الدورة 211 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي انطلقت جلساتها الافتتاحية افتراضياً، أمس، بمقر منظمة اليونسكو في (باريس)؛ لاعتماد مشروع إستراتيجية منظمة اليونسكو متوسطة الأجل 2022-2029وشاركت المملكة بوفد مكون من 23 خبيرا وخبيرة مثّلوا 12 جهة وطنية من قطاعات التعليم والثقافة والطاقة والبيئة والتدريب التقني والمهني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التي يرأسها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.ونوهت السعودية في كلمتها، التي ألقتها المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن- بالإستراتيجية متوسطة الأجل 2022-2029، التي تضمنت عملية التعافي الدولي المستدام من جائحة كوفيد – 19 ضمن المحاور الرئيسة للإستراتيجية المتوسطة الأجل، مؤكدة دعمها لأهداف الإستراتيجية التي عدّتها متوائمة مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.