بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية موزمبيق الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما.وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين بشدة هذا العمل الإجرامي المشين، لأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وبالغ المواساة، مؤكداً التضامن مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان، والأعراف، والمواثيق الدولية، راجياً للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا أي سوء أو مكروه».من جهة أخرى، تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً أمس، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.