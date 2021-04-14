ارتفعت واردات المملكة من منتجات صناعة الأغذية والمشروبات ومواد التبغ إلى نحو 2.33 مليار ريال، بزيادة قدرها ٦٠٠ مليون ريال، عن شهر يناير من العام المنصرم الذي وصلت خلاله قيمة ذات الواردات إلى نحو مليار و٧٩ مليونا، وذلك وفق تحليل «عكاظ» للإحصاءات والتقارير الشهرية والربع سنوية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء،وجرت العادة بارتفاع الإنتاج والاستيراد من السلع الغذائية والمشروبات قبيل شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالا على شراء المنتجات الغذائية ككل.وفي هذا السياق، قال أحد المتعاملين بأسواق الأغذية والمشروبات وأسواق التجزئة هاشم أسامة أن رمضان هذا العام يعتبر مختلفا نوعا ما عن العام الماضي على الرغم من استمرار الجائحة إلا أن استعدادات التجار برفع المخزون من الأغذية والمشروبات بصفة عامة وتحديد الأغذية والمشروبات التي يرتفع عليها الطلب في رمضان كالعصيرات المصبوغة وبعض أنواع الشوربات.