سجلت حالات كورونا أمس (الثلاثاء) تصاعداً مقلقاً ومخيفا بتسجيل 951 إصابة في 24 ساعة فقط، وهو رقم لم يسجل إلا قبل فترة طويلة من العام الماضي في أوج الجائحة، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 962، وفي المقابل انخفضت الوفيات في الـ24 ساعة الماضية إلى 8 حالات مقارنة باليومين الماضيين.وطبقاً لبيان صحفي لوزارة الصحة تجاوز إجمالي الإصابات بفايروس كورونا منذ ظهور أول حالة الـ 400 ألف مصاب والمتعافين 384،653 فيما بلغ اجمالي الوفيات 6,773. وبلغ عدد المتعافين من الفايروس خلال الـ24 ساعة الماضية 608. وتصدرت منطقة الرياض حالات الإصابة بـ 389، مكة المكرمة 212، الشرقية 144، عسير 38، المدينة المنورة 32، جازان 26، حائل 25، القصيم 22، تبوك 21، الحدود الشمالية 12، نجران 11، الجوف 11 ومنطقة الباحة 8 حالات.وحثت وزارة الصحة الجميع على التقيد بالإجراءات والتدابير والبروتوكولات المضادة للعدوى، والحرص على أخذ اللقاح عبر تطبيقات الوزارة.