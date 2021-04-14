تشارك المملكة للمرة الثانية بجناح وطني في النسخة 17 من بينالي البندقية للعمارة الذي يعتزم انعقاده في مايو 2021م تحت عنوان «كيف سنعيش معاً؟» وجرى اختيار 3 معماريين لتمثيل المملكة في البينالي؛ ليعملوا جنباً إلى جنب مع القيّمين العالميين.ويحمل جناح المملكة عنوان «مقار»، ويأتي بصفته معرضاً تجريبياً يبحث في المنظور الراهن والتاريخي للحجْر الصحي، ويدعو من خلال أجزائه المتعددة إلى الاستكشاف والتحليل، وبعوالمه المستلهمة من مفهوم العزل ودلالاته، التي تنعكس من خلالها العلاقة المتشابكة بين الفرد والمكان والمحيط من حوله.ويتضمن المعرض دراسةً لتطوّر طبيعة الحجْر الصحي وتأثره مع السياقات الخارجية، وقدرته على توليد معانٍ جديدة من الأوضاع الطارئة أو المستحدثة.وتتولى هيئة فنون العمارة والتصميم مسؤولية الإشراف على الجناح لهذا العام، انطلاقاً من أدوارها الداعمة لقطاع فنون العمارة والتصميم في المملكة، ولتمكين المواهب المحلية المتخصصة في هذا القطاع، وفي سياق جهودها لتعزيز التبادل الثقافي الدولي بين المملكة العربية السعودية والعالم.وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، أن الجناح الوطني السعودي لهذه المشاركة في بينالي البندقية للعمارة يوفر منصةً للمجتمع المعماريّ المزدهر في وطننا، لمشاركة رؤيته الإبداعية مع الجماهير الدولية في هذا الحدث الفنّي المتميز والذي يوفر فرصة للحوار والتبادل الثقافي.وأضافت أن المعماريين الثلاثة المشاركين هذا العام يجسدون تنوّع المواهب الناشئة، ويُسعدنا استضافة عملهم في مشاركتنا الثانية في بينالي البندقية للعمارة 2021، بمفهوم يرمي إلى تحفيز النقاش حول التأثيرات المعمارية للعام الماضي الناتجة من جائحة كورونا المستجد.