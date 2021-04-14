انطلقت اليوم (الثلاثاء) في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية مشاركة المتسابقين من المنطقة في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وتحظى الجائزة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعناية مستمرة ودعم سخي لها، لتربية أبناء وفتيات الوطن وفق هدي القرآن الكريم، وتنشئتهم نشأة إيمانية، وفق المنهج الوسطي المعتدل الذي يدعو إليه القرآن الكريم.

وتهدف المسابقة إلى التشجيع على الاهتمام بكتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، والإسهام في ربط أبناء وبنات الوطن بالقرآن الكريم، وتحقيق عناية المملكة العربية السعودية وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.