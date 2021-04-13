قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، (الإثنين)، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية فرنسا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.ونقل السفير الرويلي للرئيس الفرنسي خلال حفل التسليم الذي أقيم بقصر الإليزيه في باريس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.من جانبه، حمّل الرئيس ماكرون السفير الرويلي تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والرخاء، وأثنى على العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين معبرا عن التطلع لتعزيزها، وعن تمنياته لسفير خادم الحرمين بالتوفيق في مهامه.