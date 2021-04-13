



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين وقوفنا مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان، والأعراف، والمواثيق الدولية، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا سوءاً أو مكروهاً.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما.

وقال ولي العهد محمد بن سلمان: بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين بشدة هذا العمل الإجرامي المشين، لأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وبالغ المواساة، مؤكداً التضامن مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان، والأعراف، والمواثيق الدولية، راجياً للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا أي سوء أو مكروه.