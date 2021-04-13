أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 951 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 608 حالة تعافي

و 8 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 400822 حالة، من بينها 8820 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 962 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 384635 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6773 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.