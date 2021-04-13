ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ، معملاً مخالفاً لإعداد رقائق السمبوسة، وذلك بعد مداهمة الموقع بمساندة أمنية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المعمل يفتقد أدنى اشتراطات السلامة الصحية، ولوحظ تدنٍ واضح في مستوى النظافة، ووجود عمال يعملون دون التقيد بالضوابط والاشتراطات البلدية المعمول بها، إضافة إلى افتقار المنشأة إلى الاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط وعدم وجود رخصة.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على كامل المضبوطات والمقدرة بأكثر من 1200 كجم من رقائق السمبوسة مجهولة المصدر، والتي كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، فيما ضُبط 120 كجم من الدقيق الذي ثبت بعد المعاينة عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي لتعفنه وظهور عليه علامات الفساد.

ونوّه أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق أقصى الجزاءات النظامية، كمثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان المبارك في تحقيق المكاسب للبعض على حساب صحة المستهلك، مؤكداً أن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة طيلة أيام الشهر الكريم، داعياً سرعة الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940.