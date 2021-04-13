أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار) اليوم (الثلاثاء) النسخة الجديدة من برنامج «روّاد سار»، الذي يعتبر من أهم مبادرات الشركة في مجال تطوير قدرات ومهارات السعوديين الخريجين حديثاً في مختلف التخصصات الهندسية والإدارية، وذلك بفتح باب الترشّح للراغبين في الالتحاق بالعمل ضمن طاقم الشركة.

وقال مدير عام قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة المهندس عبد الرحمن تركستاني إن البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات السعودية من الجنسين في تخصصات الهندسة، المالية، الصحة والسلامة، الاستراتيجية وتخطيط الأعمال، التطوير العقاري، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، وسلاسل الإمداد، وتدريبهم وإعدادهم للمساهمة في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة، عن طريق تمكينهم من المهارات والجدارات الفنية المرتبطة بصناعة النقل السككي، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأضاف تركستاني أن «سار» ستبدأ بتقييم المتقدمين ابتداءً من 29 أبريل، على أن تعلن النتائج النهائية بعد انتهاء مرحلة التقييم، تلي ذلك مرحلة التدريب التي تبدأ في أغسطس 2021.

وأكد مدير عام قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة أن برنامج «رواد سار» يحتوي على عدد من الدورات التدريبية الموجهة لحديثي التخرج، وكذلك التدريب أثناء العمل وتطوير الكفاءات التقنية والقيادية في أقسام الشركة ومواقعها المختلفة.

وأوضح عبد الرحمن تركستاني أن المتقدِّم للالتحاق بالبرنامج يجب أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية وحاصلا على معدل تراكمي وفق الآتي 2.75 من 4 أو 3.75 من 5، أو 80 من 100، على أن يجتاز الاختبارات المقررة من قبل الشركة.

يشار إلى أنّ المتدربين بالبرنامج سيمرّون بعدة مراحل أهمها مرحلة التعريف بمكان العمل، عبر تمكين المشاركين من التدرب في وحدات الأعمال المختلفة، من أجل إعطاء المشاركين لمحة عامة عن الشركة والتعرف على آلية سير العمل، تليها مرحلة البناء من خلال تطوير قدرات الملتحقين بالبرنامج، وتدريبهم وإسناد بعض المهمات والأنشطة إليهم، ختاماً بمرحلة التمكين، حيث يتم تكليفهم بمهمات أكبر بما يمكنهم من إحداث تأثير إيجابي على العمل، كما يحتوي برنامج «روّاد سار» على حزمة من الأنشطة والدورات الأخرى، كبرنامج الإعارة والتدريب الخارجي مع شركات عالمية رائدة في مجال السكك الحديدية.