أقرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي ينبغي على قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي للصلاة أو الزيارة أو العمرة الأخذ بها والالتزام التام بما ورد فيها، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الرئاسة أنه ينبغي على الجميع ارتداء الكمامة طيلة وقت تواجدهم وعدم نزعها أو إزاحتها، وكذلك عليهم قياس درجه حرارتهم عند دخولهم وذلك بواسطة أجهزه الاستشعار والكاميرات الحرارية الموضوعة على أبواب الدخول، وأيضاً إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم والمصحف الخاص أو القراءة من الهاتف الجوال، ثم ينبغي عليهم تعقيم الأيدي عند الدخول والالتزام بالتباعد الجسدي بينهم وبين الآخرين مع الحفاظ على المسارات المخصصة لهم، والأماكن المحددة للطواف وللصلاة وفق ما سيوجههم به العاملون في أروقة المسجدين الشريفين، مع التنبه إلى عدم أصحاب أي أمتعه أو أطعمه أو مشروبات إلى داخل الحرمين الشريفين.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد قامت برفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يومياً، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة. إذ أكدت في الوقت ذاته أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».