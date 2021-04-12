رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه -حفظه الله- لخير بلادنا الغالية، وأن يُديم عليها الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.