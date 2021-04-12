تجري الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان لاستقبال فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي، المقرر انطلاقها في الفترة ما بين 1 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2021.

ودعا رئيس جمعية فرقة الزرقاء للفنون المسرحية المشرف العام على المهرجان الفنان غسان أبوصفية كافة الفرق المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في المهرجان الوحيد الذي يقام خارج محافظات العاصمة عمّان. وأكد على وضع أجندة لأهم الفعاليات المسرحية في الوطن العربي، من خلال المهرجان الذي يختلف من حيث أن مشاركاته الأوسع.

وأوضح أن الهدف من إقامة المهرجان هو إتاحة الفرصة ليكون مساحة لتلاقح الثقافات العربية، وخلق حالة من الإبداع المسرحي، والنهوض بالمواهب الشابة والأخذ بيدها لخلق جيل مسرحي متسلح بالثقافة والعلم بالفنون المختلفة، وأضاف أن الباب مفتوح لجميع الراغبين في الاشتراك، كما تمنى أن يكون الإقبال مضاعفا هذا العام، لمشاركة المخرجين من جميع الدول العربية، لتمثيل بلدانهم في تجربة غنية بالإبداع والتطور لإثراء الحركة المسرحية.

يذكر أن مهرجان صيف الزرقاء المسرحي يعتبر المهرجان الأكبر والأكثر جماهيريّة في المملكة الأردنية الهاشمية وقد سبق له أن استضاف كبار نجوم المسرح الوطني والعربي.