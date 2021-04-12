التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عبر الاتصال المرئي اليوم (الإثنين)، مع عدد من المواطنين من جميع المحافظات والمراكز، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم موجهاً بحلها والرفع بما يتم اتخاذه من إجراءات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصه على تسخير الإمكانات التقنية في خدمة المواطنين والتخفيف عليهم وتحقيق مطالبهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وكان أمير المنطقة أصدر توجيهاً لجميع المحافظات في وقت سابق بأهمية استقبال المواطنين وتحقيق ما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية وفقاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة.