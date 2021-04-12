أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث، كان له دور كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي، الذي يأتي كإحدى المبادرات لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، وفقاً للأولويات المستهدفة بمبادرة الإسكان التنموي التي تأتي ضمن حرص القيادة الرشيدة - أعزها الله - لتوفير الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأشار إلى أن جميع مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة تخضع للمتابعة الدقيقة لضمان إنجازها في وقتها المحدد لسرعة تسليمها للمستفيدين، مشيداً بجهود الجهات الداعمة لبرامج الإسكان التنموي بالمنطقة، التي جاءت بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، مثمناً دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع الإسكان التنموي في القصيم، سعياً لتأمين الإسكان لجميع الفئات المستهدفة بذلك.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير فيصل بن مشعل لحفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في الإمارة اليوم (الإثنين) بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسكان التنموي المندس أحمد القرعاوي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي، وعدد من مسؤولي الإسكان بالمنطقة.