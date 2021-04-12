استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في الإمارة بجدة اليوم (الإثنين)، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.

ودشن أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء حملة «رب اجعل هذا البلد آمنًا» تحت شعار «فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن» والهادفة لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.

كما تسلّم التقرير النهائي لحملة «الصلاة نور» التي دشنها في محافظات المنطقة في وقت سابق.