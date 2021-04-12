رعى أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عبر -الاتصال المرئي- اليوم (الإثنين) حفلة تكريم 243 حافظاً وحافظة بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، التي تضمنت تقديم نماذج من التلاوات المحبّرة المرتلة المقدمة من حفظة كتاب الله الكريم.

وهنأ أمير المنطقة الطلاب والطالبات الذين أتمّوا حفظ القرآن الكريم كاملاً، متمسكين بالعقيدة الإسلامية الصحيحة القائمة على الاعتدال ونبذ التطرف ومحاربة الأفكار الهدامة في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من عناية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن المدخلي الخدمات والأعمال التي تقوم بها الجمعية ومنها إطلاق جائزة أمير المنطقة السنوية التي يتنافس عليها الطلاب والطالبات الذين أتمّوا حفظ كامل القرآن الكريم التي انطلقت منذ 20 عاماً.