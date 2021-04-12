التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم (الإثنين)، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور المهندس بدر العبدالواحد الذي تم تكليفه مديراً لإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

واطلع خلال اللقاء على عدد من مبادرات وبرامج المؤسسة في المنطقة، مؤكداً أهمية العمل على تطوير المخرجات لتواكب تطلعات سوق العمل، وأن تكون هذه المخرجات قادرة على صناعة التحول المنشود، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع التصور المستقبلي والتوجه الإستراتيجي لمخرجات المؤسسات، مع ضرورة مواءمة المخرجات مع احتياج كل منطقة.



من جهة ثانية استقبل أمير الشرقية في مكتبه اليوم، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.



ونوه سموه بالعلاقات التي تربط المملكة بشقيقتها الإمارات في مختلف المجالات، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، مشيدا بالعلاقات الأخوية والروابط القوية بين البلدين الشقيقين.



