يُعد شهر رمضان المبارك فترة مثالية للتجمع حول وجبات الإفطار، أو مشاركة الوصفات اللذيذة مع العائلة والأصدقاء أو تجربة أفضل لوجبات الإفطار والسحور المتوفرة في المطاعم المحلية.

وقد يختلف رمضان هذا العام قليلاً بسبب الوضع الحالي، إلا أن الشيء الوحيد الذي سيمنحنا الرضا دائماً هو رؤية مائدة الإفطار مليئة بأطباقنا المفضلة!

وسواء كنتم تبحثون عن تطبيقات توصيل الطعام لكسر صيامكم في المنزل أو تطبيقات الوصفات لتعلُّم النصائح والحيل والاستمتاع بالوجبات اللذيذة، يقدّم لكم متجر تطبيقات AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية لدى هواوي، مجموعة من تطبيقات الطعام الأساسية المتوفرة في المنطقة، ستفيدكم بطرق مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

تطبيقات توصيل الطعام

يشمل الخيار الأول تطبيقات شهيرة لتوصيل الطعام والبقالة، والتي يمكن أن تكون بدائل سريعة وسهلة خلال شهر رمضان هذا العام، عندما لا يتوفر لديكم متسع من الوقت لتحضير الإفطار في الوقت المحدد، أو ببساطة عندما ترغبون تذوق وجبات مطعمكم المفضل وترغبون بتدليل أنفسكم في المنزل.

HungerStation

HungerStation هو أحد التطبيقات السعودية الأولى لتوصيل الطعام في المنطقة. ومع أكثر من 10 آلاف شريك يعملون في أكثر من 80 مدينة في المملكة العربية السعودية والبحرين، يُعدّ HungerStation المنصة المثالية لطلب ما ترغبون به من المطاعم ومتاجر السوبر ماركت والصيدليات المفضلة لديكم والمزيد! ويمكنكم اختيار الدفع عبر الإنترنت أو الدفع نقداً عند الاستلام وأنتم مرتاحين في منزلكم.

Talabat

Talabat هو إحدى خدمات توصيل الطعام الرائدة عبر الإنترنت، المتوفرة في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر والأردن ومصر والعراق. ويقدم التطبيق مجموعة واسعة من المطاعم المختارة ويربط العملاء بمطاعمهم المفضلة بسلاسة وبنقرة واحدة. ووفر التطبيق أخيرا فئات توصيل إضافية مثل البقالة المنزلية والصيدلية وأغذية الحيوانات الأليفة.

Zomato: تطبيق توصيل طلبات الطعام

Zomato هو تطبيق يوفر قائمة المطاعم إما للزيارة أو الطلب منها. ويستطيع المستخدمون تصفح قوائم المطاعم والصور وتعليقات المستخدمين والتقييمات لتحديد مكان تناول الطعام، واستخدام ميزة الخريطة لإرشادهم لمكان المطعم. وسيتمكن المستخدمون المقيمون في الهند أو الإمارات العربية المتحدة أو لبنان أيضاً من طلب الطعام عبر الإنترنت للتوصيل من آلاف مطاعم توصيل الطعام الرائعة للاختيار منها.

تطبيقات الوصفات

إن كنتم طباخين وتحبون تقديم أطباق لذيذة لعائلتكم خلال شهر رمضان، ستساعدكم هذه المجموعة المختارة من التطبيقات على إظهار مهاراتكم في الطهي وإضافة مجموعة ملونة وغنية من النكهات إلى كل وجبة خلال شهر رمضان.

Cookbook Recipes

يوفر تطبيق Cookbook Recipes العديد من الوصفات السهلة واللذيذة، وتشمل: السلطات والمشروبات والمقبلات واليخنات والحساء والطواجن والوجبات الفخارية والكعك والحلويات. ويقدم هذا التطبيق البسيط تعليمات الوصفات مع الصور وكل وصفة فيه تحتوي على تعليمات سهلة خطوة بخطوة مع الصور.

How to Bake

يوفر تطبيق How to bake دروساً تعليمية بالصور خطوة بخطوة ودروسا بالفيديو حول كيفية خبز أنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة والقطع الصغيرة من نقطة البداية. ويتم إرفاق جميع وصفات الخَبز بالصور للاختيار السريع ولا يتطلب الاتصال بالإنترنت. وستكون الوصفات معكم دائماً، حتى عندما لا يكون لديكم اتصال بالإنترنت!

SuperFood - وصفات صحية

يوفر تطبيق SuperFood وصفات صحية ولذيذة مجاناً تستخدم المكونات الإقليمية التي يمكنكم حفظها في قائمة البقالة لدينا. ويتيح لكم عداد السعرات الحرارية الفردي تتبع وجباتكم عبر معلومات التغذية ذات الصلة والاحتفاظ بمذكراتكم الغذائية وتتبع عدد السعرات الحرارية يومياً وأسبوعياً وشهرياً باستخدام حاسبة السعرات الحرارية المجانية! ويقدم التطبيق نظاماً غذائياً صحياً، من خلال مجموعة متنوعة من الوصفات الصحية سهلة الطهي من الأطباق المحلية والموسمية، إلى الوصفات النباتية منخفضة الكربوهيدرات واللذيذة.

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