استعرض وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أمس (الأحد)، سبل تطوير الشراكة بين الجانبين.

وتناول اللقاء الشراكة الفاعلة بين الجانبين بعد توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني وأوجه تطويرها بما يحقق المستهدفات المشتركة، التي تسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم.

وناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين في الخدمات المشتركة، «كالخدمات المتعلقة بقضاء التنفيذ والخدمات التوثيقية»، وسبل معالجتها بما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق الجودة، وسرعة الإنجاز.

وقدم وزير العدل شكره لمحافظ البنك المركزي السعودي، وفريق العمل على الجهود التي بُذلت لتحقيق فاعلية الشراكة بين الجهتين، لخدمة المستفيدين بكفاءة وسرعة.