أوضح مدير عام مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور صالح السحيمي لـ«عكاظ» أن المكتب يقف مع الحق والنظام في القضايا العمالية، ولا ينحاز لطرف على آخر، مشيرا إلى أنه من حق الموظف تقديم شكوى سرية ضد جهة عمله ولا يفصح المكتب عن هويته حتى لا يتضرر من صاحب العمل.

وأكد السحيمي في حوار مع «عكاظ» أن الجهات والشركات التي تقودها سيدات أحرص وأقوى في تطبيق الأنظمة، وأن أغلب المشاكل التي تواجه الموظفين تعود إلى قلة اطلاعهم على البنود والأنظمة التي تخصهم، بالرغم من قلتها فهي لا تتجاوز 100 بند. وعن المشاكل التي تواجه المكتب قال إنها تتمثل في التستر التجاري والعمالة السائبة بسبب أن أصحاب العمل يتركون العمال يعملون بالخارج باتفاق بينهم، وتسبب الظاهرة في عقبة كبيرة، لأن إثبات العلاقة العمالية في هذه الحالة صعب للغاية.

عقبات التستر والعمالة السائبة • حدثنا عن مهمات ومسؤوليات مكتب العمل في المدينة المنورة؟•• المهمات الرئيسية لمكتب العمل بشكل مبسط تتمثل في تقديم الخدمات لأصحاب المنشآت سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وفصل النزاع بين أطراف العلاقة العمالية، وإعطاء الحقوق للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.

• مع كثرة المسؤوليات والمهمات لا بد أن عقبات ومصاعب واجهت المكتب أو تتسبب في إعاقته لأداء واجباته.. ما هي هذه التحديات؟ •• أكبر مشكلتين تواجه مكتب العمل تتمثل في التستر التجاري بشكل عام، والعمالة السائبة، بسبب أن أصحاب العمل يتركون العمال يعملون بالخارج باتفاق بينهم، وتسبب هذه الظاهرة عقبة كبيرة، لأن إثبات العلاقة العمالية في هذه الحالة صعب للغاية، ويفرط العامل بحقوقه ويتوقع أننا في صف صاحب العمل، وصاحب العمل يحسب أننا في صف العامل، ونحن مع الحق فقط ودوماً. فالعلاقة التي تبنى بشكل سليم بين العامل وصاحب العمل، تستوفى فيها الحقوق بعكس العلاقة التي تبنى على شُبهة منذ بدايتها، وهي التي تسبب عائقا لنا.

• ما أبرز إنجازات مكتب العمل وأعماله في الآونة الأخيرة؟•• من إنجازات المكتب، أخيرا، مناقشة عدد كبير من القضايا تصل إلى 20 ألفا على مستوى الوزارة أثناء جائحة كورونا، وكذلك أعمال المفتشين وضبط سوق العمل، وبحسب آخر إحصائية تم تنفيذ 3377 زيارة ميدانية، وتعتبر المدينة ضمن المدن المتصدرة في ذلك، وإصدار التأشيرات الموسمية والعمل عن بعد، وفتح ملفات المنشآت، والعديد من الإنجازات. وكان العمل والجهد المبذول ولا سيما بفترة الجائحة يفوق العادة بجهود مضاعفة وإنجازات كبرى عديدة.

حقوق يجهلها الموظفون • الحقوق التي يغفل عنها الموظف بالقطاع الخاص وليس لديه علم كافٍ بها، ما هي؟•• أولا: رصيد الإجازات يجهلونها ويغفلون عنها بشكل كبير، وثانيا: آلية تصفية الحقوق وإنهاء العلاقة الوظيفية وما يترتب عليها إذا كانت من صاحب العمل أو من الموظف ذاته، وكل هذا يرجع لقلة الاطلاع من الموظفين ولاسيما العنصر النسائي، فمن باب أولى أن يطلع الموظف على الأنظمة والبنود، فالأمر سهل للغاية، خصوصا أن المواد التي تهمه وتخصه لا تتجاوز 100 من أصل 245 تقريبا.

• هل يمكن للموظف وهو على رأس العمل بأن يتقدم بشكوى تضرره بأي شكل؟•• نعم بكل تأكيد، إذا كان حقا عاما ومخالفة بالمنشأة عموما فيستطيع أن يتقدم عبر تطبيق «معا» للرصد أو بالهاتف بشكل رسمي، ويطلب عدم الإفصاح بالاسم، وهذه هي الطريقة الوحيدة والصحيحة والسليمة التي يجب أن يتبعها الموظف الذي يواجه مشكلة وهو على رأس العمل، ولن يفصح عن بياناته لصاحب العمل أبدا، لعدم التسبب في إلحاق أي ضرر له.

أما إذا كان حقا خاصا فيرفع بها دعوى عمالية بشكل طبيعي، ويحق لأي موظف الاعتراض على أي إجراء إداري خلال 15 يوما أمام المحاكم العمالية والهيئات العمالية.

تأخير إيداع الرواتب.. مشكلة • ما أكثر شكوى متكررة تصلكم باستمرار من الموظفين السعوديين؟•• كانت ومازالت شكوى تأخير إيداع الرواتب هي الأكثر تكرارا، ويأتي بعدها في المقام الثاني الفصل التعسفي.

• متى وكيف تتحرك وزارة الموارد في جوانب الرقابة والجولات؟•• لدينا زيارات جغرافية مجدولة للمفتشين من الوزارة، وتصل مباشرة للمفتشين، وكل منهم لديه موقع معين، فيقوم المفتشون بالزيارات الكاملة، وأيضا توجد آلية البلاغات وتدمج مع الزيارة الجغرافية سويا، ولا بد أن تسدد في أسرع وقت، وتغلق في النظام بدرجاتها، والمدة المستغرقة تكون حسب عدد الشكاوى وعدد المفتشين.

• عذر كورونا هل مازال يشفع للشركات في عدم تطبيقها الأنظمة، مثل تأخير الرواتب وغيره؟•• لا يشفع مطلقا لمخالفة الأنظمة بشكل عام، ولكن كمثال في تأخير إيداع الرواتب، ففي فترة الجائحة التي أثرت على العالم أجمع هنالك جهات عديدة توقفت أنشطتها ولم تعمل أصلا، ولم يكن لديها أرباح وعوائد، وأثرت عليها هذه الظروف الاستثنائية.الموظف السعودي جاد ومثابر • ما الأعذار الأخرى التي تتعذر بها الشركات؟•• يتعذرون بادعائهم بأن الموظف السعودي غير جاد في العمل، وهذه أعذار واهية ولا تمت للصحة بصلة، فالشباب السعودي أثبت نفسه بقوة، ومازال مطلوبا وموجدا بسوق العمل.

ملف إلكتروني بدلا عن سير الأجور • «الملف الإلكتروني للرواتب» كيف تتم متابعته، وما العقوبات المترتبة على المنشأة في حال تأخير إيداع الراتب؟•• هو برنامج حماية الأجور الذي أطلقته الوزارة على عدة مراحل منذ سنوات، فيتم إيداع الرواتب مباشرة على حساب الموظفين بدلا من سير الرواتب التقليدي والقديم. ففي حال لم تسدد الرواتب كاملة وكان متعثرا فيتم إيقاف الخدمات على المنشأة كليا، وإذا تمت معالجة الأمر فتفتح مجددا، وتكون متاحة للمنشأة. والعقوبة تكون 3000 ريال على كل موظف، وهنالك منشآت وصلت عقوباتها بالملايين بسبب تأخير الرواتب.

النساء أكثر تنظيما في تطبيق الأنظمة • كم عدد الموظفات من النساء في مكتب المدينة، وما الأقسام التي يعملن بها؟•• عدد الموظفات حاليا بحدود 35 موظفة، أغلبهن في قسم التفتيش بمسمى مفتشة ميدانية، والبقية يشغلن الأقسام الأخرى، مثل خدمة العملاء، وخدمات استقدام التأشيرات، والتسوية الودية ومناقشة القضايا ومكاتب الاستقدام وغيرها.

• كيف كان أداء الموظفات بالجولات التفتيشية والعمل؟•• حققن مراكز أولى في التفتيش الميداني، وكانت أعمالهن على أكمل وجه، وأداؤهن متميز للغاية، ولا توجد أي عقبات أمامهن، لدرجة أنه من تملك رخصة قيادة سوف نطلب مركبة لتقودها ستسلم لها.

• من أكثر التزاما بالنظام.. الشركات التي تقودها نساء أم رجال؟ •• النساء هم الأكثر تنظيما وأقوى تطبيقا للأنظمة.