داهمت بلدية خزام الفرعية في أمانة جدة حظيرة حولتها عمالة وافدة إلى مصنع ومستودع مخالف لجلود الحيوانات والدباغة باستخدام مواد خام رديئة مجهولة المصدر بغرض تسويقها والتربح منها. وكان مراقبو بلدية خزام تلقوا معلومات عن انبعاث روائح كريهة في حي بترومين الشعبي، وتردد عمال من جنسيات متعددة على الموقع، وسارعت فرقة إلى المكان وتبين أنه مستودع عشوائي يعج بكميات كبيرة من جلود الحيوانات وتنبعث منها روائح نفاذة، وأسفرت عملية الدهم عن ضبط كميات كبيرة من الجلود وسط الحشرات والقوارض مع غياب تام للنظافة والبيئة الصحية، وتم إغلاق الموقع وتسجيل مخالفات ضده مع تحريز المضبوطات والأدوات والمواد الخام بعد فرار العاملين.