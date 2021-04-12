أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الأحد) 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفايروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد واحد في كلٍ من منطقة الرياض، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية، ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.