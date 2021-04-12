في الـ 72 ساعة الماضية أغلقت أمانة محافظة جدة 9 أسواق كبرى شهيرة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا إثر جولات ميدانية نفذت في 4369 موقعاً لمتابعة الامتثال للإجراءات ضمن الجهود الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية وأسفرت الجولات عن إغلاق عدة أسواق منها سوق باب شريف والخاسكية والبدو في نطاق بلدية جدة التاريخية لعدم الامتثال للاحترازات والازدحام الكبير دون اتخاذ التدابير الوقائية.وأغلقت الأمانة متجرين شهيرين في شارع التحلية، وفي نطاق بلدية المليساء تم إغلاق 81 من المحلات التجارية بسوق الصواريخ الشعبي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كما تم إغلاق أسواق الرحمانية 1 و2 وسوق الفرسان.وفي نطاق البلد تم إغلاق سوق اليمنى الشعبي بعد رصد كثرة المرتادين وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات، ونفذت الأمانة جولاتها في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة شملت أسواقاً تجارية ومجمعات كبرى تم الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن الشؤون البلدية، وجاءت مخالفة عدم لبس الكمامة بشكل صحيح، وعدم رصد درجة حرارة المتسوقين، بالإضافة إلى عدم طلب تطبيق توكلنا، كأبرز المخالفات المرصودة والتي استدعت بشكل فوري إغلاق النشاط التجاري مع فرض غرامة مالية، بالإضافة إلى الازدحام وعدم وجود نقاط تباعد بينهم.وشملت جولات مراقبي الأمانة الوقوف على مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات البلدية وحفظ الطعام وتقديمه والتثبت من تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية داخل المطاعم، لتطال العقوبات المواقع غير الملتزمة.