بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا 30054 مخالفة، وذلك للفترة من 22 / 8 / 1442 حتى 28 / 8 / 1442.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 11162، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5883، ثم المنطقة الشرقية بـ4183، ومنطقة القصيم بـ2294، ومنطقة المدينة المنورة بـ1518، ومنطقة الجوف بـ1320، ومنطقة حائل بـ842، ومنطقة تبوك بـ815، ومنطقة عسير بـ798، ومنطقة الباحة بـ537، ومنطقة الحدود الشمالية بـ415، ومنطقة جازان بـ155، ومنطقة نجران بـ132.وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.