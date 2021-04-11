أوصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

وأوضحت الوزارة في تعميم أن القرار جاء لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفايروس.

كما نص التعميم بإبلاغ جميع مديري الفروع وأئمة المساجد والجوامع بالتقيد بمضمونه والتأكيد باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أكدت عليها الوزارة في تعاميم سابقة ومتابعة تنفيذها بكل دقة.

فيما أكدت الوزارة في بيان لها موجه لمنسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد البدني والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.