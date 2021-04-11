أطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي- اليوم (الأحد) الحملة التطوعية الميدانية «بأيدينا..الباحة أجمل»، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط في متنزه رغدان، وعن بُعد مع المحافظين ورؤساء البلديات وفرق العمل من المتطوعين والمتطوعات بجميع المحافظات.

وأكد أمير منطقة الباحة أن هذه المبادرة النوعية تأتي استعدادًا لموسم الصيف لهذا العام، ولنشر ثقافة نظافة المتنزهات وتكثيف أعمال التحسين والتجميل والنظافة العامة والإصحاح البيئي للحدائق والمتنزهات، مع تنفيذ نقوش وجداريات ومعالم جمالية تعكس هوية المنطقة، متطلعاً أمير المنطقة إلى أن تكون نتائج هذه المبادرة إيجابية وذات قيمة وأثر.