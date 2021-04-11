افتتح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم (الأحد) فعاليات ملتقى التعليم عن بُعد «التطلعات المستقبلية وفرص التطوير» عبر الاتصال المرئي، بحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وعدد من رؤساء الجامعات والمهتمين بمستقبل التعليم عن بُعد، وصُناع القرار والخبراء والقيادات الأكاديمية والتعليمية من داخل المملكة وخارجها.

ورفع في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة ؛ لما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من اهتمام وعناية ورعاية مستمرة كان لها بالغ الأثر خلال جائحة كورونا في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، وعدم توقف التعليم يوماً واحداً في جميع المراحل الدراسية.

وقال: «نستحضر اليوم في ملتقانا كل ما حققه التعليم عن بُعد في المملكة من نجاحات كبيرة في التعامل مع الجائحة، وتحويلها إلى قصة نجاح للوطن بلغة الأرقام، التي أصبحت شاهدة على منجز سعودي فريد ومنافس عالميا يتمثل في منصة مدرستي، و23 قناة تعليمية هي الأكثر عدداً على مستوى العالم، وتجارب رائدة ومميزة في استخدام المنصات التعليمية الأخرى في الجامعات، إلى جانب العمل المتواصل في بناء إنسان قادر على التكيّف مع الظروف والتحديات، ومنظومة تعليمية تعمل بكفاءة عالية، وتكامل مع الجهود الوطنية».