رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم (الأحد) الاجتماع السنوي الـ31 للمحافظين، بحضور وكلاء الإمارة والمحافظين والمديرين العامين وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بالمنطقة.

ونوه أمير منطقة القصيم بما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام من القيادة الحكيمة أسهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

كما أشاد بتدشين برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» لتعزيز إسهام الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، الذي يأتي استمراراً للعمل الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوفير مئات الآلاف من الوظائف لشباب المملكة ودعم شركات القطاع الخاص لتحقيق أهدافها الاستثمارية.

وأشار إلى أن مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أعلن عنهما ولي العهد -حفظه الله- تمثلان أهمية كبرى في الوقت الراهن وترسمان بُعداً تنموياً ووعياً بيئياً وتحقيقاً لدور المملكة تجاه البيئة، منوهاً بإطلاق المنطقة للمرحلة السابعة لمبادرة «أرض القصيم خضراء» التي شهدت زراعة نحو 700 ألف شتلة منذ إطلاقها قبل عامين وقطعت شوطاً كبيراً ولله الحمد لتواكب خطوات الوطن وكل ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة.